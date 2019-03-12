Zidane Real Madrid'e geri döndü
Real Madrid’le 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak tarih yazan Zinedine Zidane, eflatun-beyazlı takımla 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşme imzaladı.
HEYECAN SÜRÜYOR
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında A. Madrid'i ağırlayacak Juventus'un yıldızı Ronaldo, "Özel bir gece yaşayabiliriz. Geri dönüşe hazır olun" dedi. Günün diğer maçında M. City, Schalke karşısında 3-2'lik avantajını korumak istiyor. Saat 23.00'teki maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.
VAR ODASINDA KİMSE YOK MU?
Real Madrid'in, Valladolid'i 4-1 yendiği karşılaşmaya VAR damga vurdu. Valladolid'in golünün iptal edildiği sırada ekrana verilen VAR odasında hakem bulunmaması gündeme oturdu. Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, görüntünün temsili olduğunu iddia etti.
- 12.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
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baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
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murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
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