Zidane Real Madrid'e geri döndü
12 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Haberleri Zidane Real Madrid'e geri döndü

Zidane 'e geri döndü

Zidane Real Madrid'e geri döndü

’le 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak tarih yazan , eflatun-beyazlı takımla 2022’ye kadar sözleşme imzaladı.

Bu sezon ligde hüsran yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 4-1'lik ağır bir Ajax yenilgisiyle son 16 turunda veda eden , yılın bombasını patlatttı. Real Madrid Kulübü, Arjantinli teknik direktör Santiago Solari'nin görevine son verildiğini ve Zidane ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Daha önce 2016'da A takımının başına geçen Zidane, kulübe üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı. Ayrıca Real Madrid ile ikişer UEFA ve Kulüpler ile birer ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları elde eden 46 yaşındaki hoca, Mayıs 2018'de görevini bırakmıştı.

HEYECAN SÜRÜYOR
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında A. Madrid'i ağırlayacak 'un yıldızı Ronaldo, "Özel bir gece yaşayabiliriz. Geri dönüşe hazır olun" dedi. Günün diğer maçında M. City, karşısında 3-2'lik avantajını korumak istiyor. Saat 23.00'teki maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.

VAR ODASINDA KİMSE YOK MU?
Real Madrid'in, Valladolid'i 4-1 yendiği karşılaşmaya VAR damga vurdu. Valladolid'in golünün iptal edildiği sırada ekrana verilen VAR odasında hakem bulunmaması gündeme oturdu. Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, görüntünün temsili olduğunu iddia etti.
  1. 12.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zidane Real Madrid'e geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN