Real Madrid erken havlu attı
06 Mart 2019, Çarşamba
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erken havlu attı

Real Madrid erken havlu attı

Şampiyonlar Ligi kupasını son 3 sezondur kazanan , dün evinde Ajax’a aldığı ağır mağlubiyet sonrası ’ne, son 16 turunda veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde '' depremi yaşanıyor. Son üç sezondur 'nde kupanın sahibi olan Real Madrid, dün evinde Ajax'a aldığı ağır yenilgi sonrası şampiyonaya veda etti. Turun ilk maçında deplasmanda Ajax'ı 2-1 deviren Real Madrid, evinde ise ekibine karşı 4-1 mağlup oldu. Devler Ligi'nde 2015-2016 sezonunda , 2016-2017 sezonunda ve geçtiğimiz yıl da finalde 'u deviren temsilcisi, 3 yıl sonra kupaya bu kadar uzak kaldı.

Ligde de işler yolunda gitmiyor
Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Real Madrid'de, ligde de işler yolunda gitmiyor. 26 hafta sonunda 15 galibiyet, 3 beraberlikle ligde 48 puan toplayan Real Madrid, lider 'nın 12 puan gerisinde bulunuyor.

  1. 06.03.2019
  2. Güncelleme: 06.03.2019 11:02
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