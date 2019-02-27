UEFA’dan Sergio Ramos’a soruşturma
UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile oynanan mücadelede Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos’un bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü iddiasıyla İspanyol oyuncu hakkında soruşturma başlattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid'in Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Sergio Ramos'un gördüğü sarı kart büyük tartışma konusu olmuştu. Kart sınırında olan oyuncu, mücadelenin 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile rövanş maçında cezalı duruma düştü. UEFA Disiplin Kurulu da yıldız oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğü gerekçesiyle Ramos hakkında soruşturma başlattı.
Disiplin Kurulu, 32 yaşındaki oyuncu hakkındaki kararını yarın açıklayacak.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 14:37
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Toplam 4
Yorum
KONYA lı Keşke KONYA SPOR maçında da trabzon spor kazanmış olduğu pozisyonda da gerçeği soyleseydin de bizde seni bir KONYA lı olarak destekleseydik.
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Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...
Toplam 2
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ged 61 yusuf yazıcı ve abdulkadir ömür yurt dışına gideceklerse sıra takımlarına değil şampiyonluğa oynayan büyük takımlara gitmeliler...
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Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL BURAK KRAL NE YAPTI SANA VOLKAN. TOP AYRI SEN AYRI KÖŞELERDEYDİNİZ. O BİR ASLAN KRAL
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