UEFA'dan Sergio Ramos için soruşturma
14 Şubat 2019, Perşembe
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'dan için soruşturma

UEFA'dan Sergio Ramos için soruşturma

, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ajax'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta gördüğü sarı kart nedeniyle 'in kaptanı hakkında disiplin soruşturması başlattı.

'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, karşılaşmanın 90. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ramos'un maçtan sonra yaptığı yorumlara ilişkin disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Sarı kartı kasten görüp görmediği incelenecek İspanyol futbolcu Ramos, mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Skora bakınca sarı kart görmeyi zorlamadım dersem yalan söylemiş olurum." ifadesini kullanmıştı.

  1. 14.2.2019 23:49
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