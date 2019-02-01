Real Madrid Kral Kupası'nda yarı finalde
İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen Real Madrid yarı finale çıktı.
Girona'daki Montivili Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 27 ve Dk. 43) ve Marcos Llorente (Dk. 76) attı.
Ev sahibi takımın tek golü ise 71. dakikada Pedro Porro'dan geldi.
Çeyrek finalin ilk maçında sahasında 4-2 kazanan Real Madrid, rövanşta adlığı 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.
Kral Kupası'nda Real Madrid, Barcelona, Real Betis ve Valencia'nın kaldığı yarı finalde kura çekimi cuma günü yapılacak.
- 1.2.2019 08:48
- Güncelleme: 1.2.2019 08:51
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Real Madrid Kral Kupası'nda yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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