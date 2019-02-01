Real Madrid Kral Kupası'nda yarı finalde
01 Şubat 2019, Cuma
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'nda yarı finalde

Real Madrid Kral Kupası'nda yarı finalde

İspanya futbol çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen yarı finale çıktı.

Girona'daki Montivili Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'in gollerini Karim Benzema (Dk. 27 ve Dk. 43) ve Marcos Llorente (Dk. 76) attı.

Ev sahibi takımın tek golü ise 71. dakikada Pedro Porro'dan geldi.

Çeyrek finalin ilk maçında sahasında 4-2 kazanan Real Madrid, rövanşta adlığı 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

'nda Real Madrid, , ve 'nın kaldığı yarı finalde kura çekimi cuma günü yapılacak.

  1. 1.2.2019 08:48
  2. Güncelleme: 1.2.2019 08:51
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