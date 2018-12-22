Real Madrid finale çıkıyor – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

finale çıkıyor

Real Madrid finale çıkıyor
2018 Kulüpler 'nda final günü. Kupayı 3 kez kazanarak ile turnuvanın en başarılısı olan , BAE ekibi El Ayn'la karşılaşıyor. 'deki Zayed Sports City Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan Gianluca Rocchi yönetecek.
  1. 22.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Madrid finale çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN