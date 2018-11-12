Real Madrid'e Nacho ve Casemiro'dan kötü haber
İspanya ekibi Real Madrid'de Nacho ve Casemiro, sakatlıkları nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.
Real Madrid Kulübü, Celta Vigo deplasmanında 4-2 kazanılan lig maçında sakatlanan Nacho'nun sağ diz iç yan bağlarında yaralanma, Casemiro'nun ise sağ ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu.
Sakatlıkları nedeniyle Carlos Casemiro 19. dakikada, Nacho Fernandez 71. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
İspanyol savunma oyuncusu Nacho'nun 2 ay, Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun ise 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Son haftalarda sakatlıkları sebebiyle birçok futbolcusundan yararlanamayan Madrid ekibinde Dani Carvajal, Raphael Varane, Marcelo ve Jesus Vallejo da Celta Vigo maçında görev yapamamıştı.
- 12.11.2018 15:07
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
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Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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