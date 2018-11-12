Real Madrid yarışa yeniden dahil oldu – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    yarışa yeniden dahil oldu

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> yarışa yeniden dahil oldu

    'yu 4-2 yenen , bu hafta deplasmanda 3 puan bırakan lider ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında (La Liga) , konuk olduğu 'yu 4-2 yendi.

    , Santiago Solari liderliğindeki 'i konuk etti.

    Real Madrid, Karim Benzema'nın dakika 23, 'un dakika 83 (penaltıdan), Dani Ceballos'un 90+1 ve Gustavo Cabral'ın dakika 56'da kendi kalesine attığı gollerle Balaidos Stadı'ndan 4-2 galip ayrıldı.

    Gustavo Cabral'ın 87. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktığı Celta Vigo'nun gollerini ise 61. dakikada Hugo Mallo ve 90+4'te Brais Mendez kaydetti.

    Bu sonuçla Real Madrid, puanını 20'ye çıkarıp 6. sıraya yerleşirken, 'e 4-3 yenilerek puan kaybetti ve lider 'yla arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.

    Ligde, 'nın 24, Sevilla, ve Alaves'in 23, Espanyol'un da 21 puanı bulunuyor.

    Öte yandan, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmaya takım arkadaşı Emre Mor da 63. dakikada dahil oldu.

    1. 12.11.2018 01:25
    2. Güncelleme: 12.11.2018 07:55
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