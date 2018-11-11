Real Madrid yarışa yeniden dahil oldu
Celta Vigo'yu 4-2 yenen Real Madrid, bu hafta deplasmanda 3 puan bırakan lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında (La Liga) Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo'yu 4-2 yendi.
Celta Vigo, Santiago Solari liderliğindeki Real Madrid'i konuk etti.
Real Madrid, Karim Benzema'nın dakika 23, Sergio Ramos'un dakika 83 (penaltıdan), Dani Ceballos'un 90+1 ve Gustavo Cabral'ın dakika 56'da kendi kalesine attığı gollerle Balaidos Stadı'ndan 4-2 galip ayrıldı.
Gustavo Cabral'ın 87. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktığı Celta Vigo'nun gollerini ise 61. dakikada Hugo Mallo ve 90+4'te Brais Mendez kaydetti.
Bu sonuçla Real Madrid, puanını 20'ye çıkarıp 6. sıraya yerleşirken, Real Betis'e 4-3 yenilerek puan kaybetti ve lider Barcelona'yla arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.
Ligde, Barcelona'nın 24, Sevilla, Atletico Madrid ve Alaves'in 23, Espanyol'un da 21 puanı bulunuyor.
Öte yandan, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmaya takım arkadaşı Emre Mor da 63. dakikada dahil oldu.
- 12.11.2018 01:25
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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