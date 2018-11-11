İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında (La Liga) Real Madrid, konuk olduğu Celta Vigo'yu 4-2 yendi.

Celta Vigo, Santiago Solari liderliğindeki Real Madrid'i konuk etti.

Real Madrid, Karim Benzema'nın dakika 23, Sergio Ramos'un dakika 83 (penaltıdan), Dani Ceballos'un 90+1 ve Gustavo Cabral'ın dakika 56'da kendi kalesine attığı gollerle Balaidos Stadı'ndan 4-2 galip ayrıldı.

Gustavo Cabral'ın 87. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktığı Celta Vigo'nun gollerini ise 61. dakikada Hugo Mallo ve 90+4'te Brais Mendez kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, puanını 20'ye çıkarıp 6. sıraya yerleşirken, Real Betis'e 4-3 yenilerek puan kaybetti ve lider Barcelona'yla arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.

Ligde, Barcelona'nın 24, Sevilla, Atletico Madrid ve Alaves'in 23, Espanyol'un da 21 puanı bulunuyor.

Öte yandan, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmaya takım arkadaşı Emre Mor da 63. dakikada dahil oldu.