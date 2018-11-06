Madrid’e 1.5 milyar euro! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Madrid’e 1.5 milyar euro!

    Madrid’e 1.5 milyar euro!
    Real Madrid'in forma sponsoru Adidas ile 10 yıl için 1.1 milyar euro'luk bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Marca'nın haberine göre, gelir; bonuslarla birlikte 1.5 milyar euro'ya ulaşabilecek. İspanyol devi geçen sezon sponsorluklardan 305 milyon euro kazanmıştı.
    1. 6.11.2018
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