Madrid’e 1.5 milyar euro!

Real Madrid'in forma sponsoru Adidas ile 10 yıl için 1.1 milyar euro'luk bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Marca'nın haberine göre, gelir; bonuslarla birlikte 1.5 milyar euro'ya ulaşabilecek. İspanyol devi geçen sezon sponsorluklardan 305 milyon euro kazanmıştı.