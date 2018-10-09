Real Madridli Benzema sakatlandı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de Fransız forvet oyuncusu Karim Benzema, sağ dizinden sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, La Liga'nın 8. haftasındaki Alaves maçının ikinci yarısının başında oyundan çıkmak zorunda kalan Benzema'nın sağ diz ardı kirişinde sakatlık tespit edildi.
Real Madrid, 30 yaşındaki santraforun iyileşme süresine ilişkin bilgi vermedi ancak İspanyol basını, Fransız futbolcunun sahalardan 2 hafta uzak kalmasının beklendiğini paylaştı.
Benzema, son 4 maçtır gol atamayan Real Madrid'de Marcelo, Isco ve Carvajal'den sonra sakatlar listesine eklenen son isim oldu.
- 8.10.2018 23:49
- Güncelleme: 9.10.2018 01:08
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Real Madridli Benzema sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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