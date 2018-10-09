Real Madridli Benzema sakatlandı – Fotomaç – 09 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Real Madridli Benzema sakatlandı

    Real Madridli Benzema sakatlandı

    () takımlarından 'de Fransız forvet oyuncusu Karim Benzema, sağ dizinden sakatlandı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nın 8. haftasındaki Alaves maçının ikinci yarısının başında oyundan çıkmak zorunda kalan Benzema'nın sağ diz ardı kirişinde sakatlık tespit edildi.

    , 30 yaşındaki santraforun iyileşme süresine ilişkin bilgi vermedi ancak İspanyol basını, Fransız futbolcunun sahalardan 2 hafta uzak kalmasının beklendiğini paylaştı.

    Benzema, son 4 maçtır gol atamayan 'de Marcelo, Isco ve Carvajal'den sonra sakatlar listesine eklenen son isim oldu.

    1. 8.10.2018 23:49
    2. Güncelleme: 9.10.2018 01:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real Madridli Benzema sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN