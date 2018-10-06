Real Madrid, Alaves'e yenildi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e 1-0 yenildi.
Mendizorroza Stadı'nda Alaves ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda da takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken karşılamanın 90+5. dakikasında Manu Garcia'nın kafa golü, Alaves'e zaferi getirdi ve müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu skorla Real Madrid, 14 puanda kalırken, Alaves ise aynı puana ulaştı.
İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid'in "krize girdiği" ve "serbest düşüşte" olduğu yorumları yapıldı.
- 6.10.2018 22:15
- Güncelleme: 6.10.2018 22:16
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
Real Madrid, Alaves'e yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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