Real Madrid, Alaves'e yenildi – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    , Alaves'e yenildi

    Real Madrid, Alaves'e yenildi

    1. Futbol Ligi'nin () 8. haftasında , deplasmanda Alaves'e 1-0 yenildi.

    Mendizorroza Stadı'nda Alaves ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    İkinci yarıda da takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken karşılamanın 90+5. dakikasında Manu Garcia'nın kafa golü, Alaves'e zaferi getirdi ve müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Bu skorla Real Madrid, 14 puanda kalırken, Alaves ise aynı puana ulaştı.

    İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid'in "krize girdiği" ve "serbest düşüşte" olduğu yorumları yapıldı.

    1. 6.10.2018 22:15
    2. Güncelleme: 6.10.2018 22:16
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