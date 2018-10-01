İtiraf etti! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    etti!

    İtiraf etti!
    Eden ?Hazard, 'e gitmek istediğini etti. 'nin Belçikalı yıldızı, "'ndan sonra talebim oldu. En büyük hayalim 'da oynamaktı. Yönetimle konuştum ve kaldım" diye konuştu.
    1. 1.10.2018
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