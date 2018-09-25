Isco ameliyat edilecek
İspanya temsilcisi Real Madrid'de forma giyen Isco'ya apandisit teşhisi kondu
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, apandisit nedeniyle ameliyat edilecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya apandisit teşhisi konduğu ve kısa süre içinde ameliyata alınacağı belirtildi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 2 gole imza atan Isco'nun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.
- 25.9.2018 18:03
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Şenol Güneş: Diri Ljajic'ten beklentimi bulamadım
Toplam 11
Yorum
bjk advers OYNATTIĞIN SAÇMA SAPAN FUTBOLDAN SONRA ARTIK AÇIKLAMALARINDA DA SAÇMALAMAYA BAŞLAMIŞSIN ELİNDE LJAJİC VARKEN OĞUZHAN OYNUYOR YA ! HAYRET !
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Fobi yok dert var!
Toplam 2
Yorum
Yasama Fatih Terim yine uçmaya başlayınca futbolcularda ona uyup ayakları yerden kesildi. Akhisarspor'a terim balonunu patlattığı için teşekkürler.
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Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde
Toplam 8
Yorum
ali sonun bu bir mac , oyun, sen öldürmeye gelen düsman askeri degil
Isco ameliyat edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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