Isco ameliyat edilecek – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Isco ameliyat edilecek

    Isco ameliyat edilecek

    temsilcisi 'de forma giyen Isco'ya apandisit teşhisi kondu

    1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden 'in yıldız oyuncularından Isco, apandisit nedeniyle ameliyat edilecek.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya apandisit teşhisi konduğu ve kısa süre içinde ameliyata alınacağı belirtildi.

    Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 2 gole imza atan Isco'nun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

    1. 25.9.2018 18:03
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