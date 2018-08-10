Toni Kross, C.Ronaldo'nun boşluğunu doldurmaya bakıyor! Real Madrid
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Toni Kross, C.Ronaldo'nun boşluğunu doldurmaya bakıyor!

    Toni Kross, C.Ronaldo'nun boşluğunu doldurmaya bakıyor!

    'in Alman yıldızı , 'nun yerini doldurmanın çok zor olacağını ifade etti.

    orta sahasının yıldız isimlerinden , gibi gol ortalamasına sahip bir futbolcunun yerini doldurmanın çok zor olduğunu ifade etti.

    9 yıl boyunca giydiği Real Madrid forması ile 438 maçta 450 gol atmak gibi muhteşem bir başarı gösteren Cristiano Ronaldo, İspanyol devi ile yılda ortalama 50 gole imza attı.

    "KESİNLİKLE ZORLANACAĞIZ!"

    Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Toni Kroos, Kicker'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi; "Yılda 50 gol atan bir futbolcunun yerini doldurabilmek kolay değil. Cristiano, takımın başarısında çok önemli bir faktördü. Buna rağmen, bu yıl onun yokluğunu aratmamak için tüm gücümüzle çalışacağız."

    REAL MADRID HALA SUSKUN!

    Kulüp tarihinin en skorer oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 'a transferi sonrası Real Madrid'in ismi , , Kylian Mbappe, Mauro Icardi gibi isimlerle anılmış olsa dahi hücum hattına yaptıkları tek transfer olarak Brezilyalı genç yıldız adayı Vinicius Junior gözükmekte.

    GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?

    Real Madrid, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 148 gol atarken skor tabelasında 15 farklı futbolcunun (kendi kalesine atılan goller bu sayıya dahil değildir) ismi yazıldı .

    Cristiano Ronaldo, attığı 44 gol ile Real Madrid'in skor yükünün %29,7'sini tek başına sırtladı. Portekizli yıldız futbolcuyu ise attığı 21 gol ile takip etti.

    Karim Benzema 12 gol, Marco Asensio ise 11 gol ile takımın çift haneli skor sayısına ulaşan oyuncular olarak Şampiyon Ligi zaferine katkıda bulundu.

    1. 10.8.2018 12:27
    2. Güncelleme: 10.8.2018 12:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Toni Kross, C.Ronaldo'nun boşluğunu doldurmaya bakıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN