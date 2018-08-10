Real Madrid orta sahasının yıldız isimlerinden Toni Kroos, Cristiano Ronaldo gibi gol ortalamasına sahip bir futbolcunun yerini doldurmanın çok zor olduğunu ifade etti.

9 yıl boyunca giydiği Real Madrid forması ile 438 maçta 450 gol atmak gibi muhteşem bir başarı gösteren Cristiano Ronaldo, İspanyol devi ile yılda ortalama 50 gole imza attı.

"KESİNLİKLE ZORLANACAĞIZ!"

Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Toni Kroos, Kicker'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi; "Yılda 50 gol atan bir futbolcunun yerini doldurabilmek kolay değil. Cristiano, takımın başarısında çok önemli bir faktördü. Buna rağmen, bu yıl onun yokluğunu aratmamak için tüm gücümüzle çalışacağız."

REAL MADRID HALA SUSKUN!

Kulüp tarihinin en skorer oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi sonrası Real Madrid'in ismi Neymar, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Mauro Icardi gibi isimlerle anılmış olsa dahi hücum hattına yaptıkları tek transfer olarak Brezilyalı genç yıldız adayı Vinicius Junior gözükmekte.

GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?

Real Madrid, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 148 gol atarken skor tabelasında 15 farklı futbolcunun (kendi kalesine atılan goller bu sayıya dahil değildir) ismi yazıldı .

Cristiano Ronaldo, attığı 44 gol ile Real Madrid'in skor yükünün %29,7'sini tek başına sırtladı. Portekizli yıldız futbolcuyu ise attığı 21 gol ile Gareth Bale takip etti.

Karim Benzema 12 gol, Marco Asensio ise 11 gol ile takımın çift haneli skor sayısına ulaşan oyuncular olarak Şampiyon Ligi zaferine katkıda bulundu.