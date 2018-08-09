Real Madrid, Courtois'i kadrosuna kattı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois'yı renklerine bağladı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Courtois'nın bonservisi konusunda Chelsea ile anlaşmaya varıldığı ve Belçikalı kalecinin yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 6 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Chelsea ise Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Mateo Kovacic'i bir sezonluğuna kiraladığını duyurdu.
İspanya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, 26 yaşındaki Courtois için Chelsea'ye 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Belçika Milli Takımı'nda da görev alan Thibaut Courtois, Chelsea formasıyla çıktığı 154 karşılaşmanın 58'inde kalesinde gole izin vermezken, toplam 152 gole engel olamadı.
- 8.8.2018 22:25
- Güncelleme: 9.8.2018 02:11
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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