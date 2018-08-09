Real Madrid, Courtois'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , Courtois'i kadrosuna kattı

    Real Madrid, Courtois'i kadrosuna kattı

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , 'nin kalecisi 'yı renklerine bağladı.

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , 'nin kalecisi 'yı renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Courtois'nın bonservisi konusunda Chelsea ile anlaşmaya varıldığı ve Belçikalı kalecinin yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 6 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

    Chelsea ise Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Mateo Kovacic'i bir sezonluğuna kiraladığını duyurdu.

    İspanya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, 26 yaşındaki Courtois için Chelsea'ye 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

    Belçika Milli Takımı'nda da görev alan Thibaut Courtois, Chelsea formasıyla çıktığı 154 karşılaşmanın 58'inde kalesinde gole izin vermezken, toplam 152 gole engel olamadı.

    1. 8.8.2018 22:25
    2. Güncelleme: 9.8.2018 02:11
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