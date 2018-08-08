Real Madrid, Courtois'i kadrosuna kattı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'nin kalecisi Thibaut Courtois'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Courtois'nın bonservisi konusunda Chelsea ile anlaşmaya varıldığı ve Belçikalı kalecinin yarın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 6 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Chelsea ise Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Mateo Kovacic'i bir sezonluğuna kiraladığını duyurdu.
İspanya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, 26 yaşındaki Courtois için Chelsea'ye 35 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Belçika Milli Takımı'nda da görev alan Thibaut Courtois, Chelsea formasıyla çıktığı 154 karşılaşmanın 58'inde kalesinde gole izin vermezken, toplam 152 gole engel olamadı.
- 8.8.2018 22:25
- Güncelleme: 8.8.2018 23:38
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Real Madrid, Courtois'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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