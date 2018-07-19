Madrid’de Courtois sesleri
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Madrid’de Courtois sesleri

    Madrid’de Courtois sesleri

    İngiliz basınına göre file bekçisi , yolunda.

    ve 'nın başarılı kalecisi için , girişimlerini artırıyor. 'da düzenlenen 2018 'nda kalesini koruyan Courtois burada gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. İngiliz basını, 'in Courtois için 'nin kapısını çaldığını ve transfer için 36 milyon Pound teklif ettiğini belirtti. Daha önce kiralık olarak forması giyen Belçikalı kalecinin ise ailesinin Madrid'de olmasından dolayı bu teklife sıcak baktığı açıklandı. 26 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon 'de Chelsea formasıyla 35 maça çıkmış ve kalesinde 36 gol görmüştü.
    1. 19.7.2018 14:49
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