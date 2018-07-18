Real Madrid'den Courtois hamlesi
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin ardından bir dünya yıldızını transfer etmesi beklenen Real Madrid'den sürpriz bir hamle geldi.
Fransız basını, Real Madrid ve Chelsea'nin bonservis konusunda uzlaştığını yazdı ve, ''Real Madrid, Thibaut Courtois'in transferi için Chelsea'yle 35M€ bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.'' haberini paylaştı.
Belçika basını ise 26 yaşındaki eldiven için Real ve Chelsea'nin anlaştığını ancak transferin mavi-beyazlıların yeni bir kaleciyi kadrosuna dahil etmesi halinde gerçekleşebileceğini yazdı ve, ''Chelsea, kaleci transferi yapması halinde Courtois'in ayrılmasına izin verecek.'' diyerek transferin detaylarını aktardı.
- 18.7.2018 10:38
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 5
Yorum
Mert volkan cocuyuda kandırdı yine aynı seneleri yaşayacağız volkanın olduğu yerde kaos olur başarı olmaz bunu senelerce gördük
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
Real Madrid'den Courtois hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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