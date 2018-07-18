Real Madrid'den Courtois hamlesi

Fransız basını, Real Madrid ve Chelsea'nin bonservis konusunda uzlaştığını yazdı ve, ''Real Madrid, Thibaut Courtois'in transferi için Chelsea'yle 35M€ bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.'' haberini paylaştı.

Belçika basını ise 26 yaşındaki eldiven için Real ve Chelsea'nin anlaştığını ancak transferin mavi-beyazlıların yeni bir kaleciyi kadrosuna dahil etmesi halinde gerçekleşebileceğini yazdı ve, ''Chelsea, kaleci transferi yapması halinde Courtois'in ayrılmasına izin verecek.'' diyerek transferin detaylarını aktardı.