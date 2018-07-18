Real Madrid'den Courtois hamlesi – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'den Courtois hamlesi

    Real Madrid'den Courtois hamlesi

    'nun 'a gitmesinin ardından bir dünya yıldızını etmesi beklenen 'den sürpriz bir hamle geldi.

    Fransız basını, ve 'nin bonservis konusunda uzlaştığını yazdı ve, ''Real Madrid, 'in transferi için Chelsea'yle 35M€ bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.'' haberini paylaştı.

    basını ise 26 yaşındaki eldiven için Real ve Chelsea'nin anlaştığını ancak transferin mavi-beyazlıların yeni bir kaleciyi kadrosuna dahil etmesi halinde gerçekleşebileceğini yazdı ve, ''Chelsea, kaleci transferi yapması halinde Courtois'in ayrılmasına izin verecek.'' diyerek transferin detaylarını aktardı.

    1. 18.7.2018 10:38
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