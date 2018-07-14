Real Madrid’in ilk hedefi Eden Hazard – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’in ilk hedefi

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>’in ilk hedefi <a href="/index/eden-hazard?id=1c5c0651-3a11-4247-87e7-964ca8d8c089" class="" rel="tag">Eden Hazard</a>

    Ronaldo’nun yerini Belçikalı yıldızla doldurmak isteyen , ’ye 170 milyon euro teklif edecek.

    'a, kaptırdığı 'nun yerine yıldız arayışlarını sürdüren 'in ilk hedefinde Eden Hazard bulunuyor. İspanyol devi, 'nda Belçika formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran 27 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açtı. Başkent ekibinin, Belçikalı oyuncunun kulübü 'ye 170 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı bildirildi. Eflatun-beyazlıların, kontratı 2020'de sona erecek Hazard'ı ikna turlarına başladığı kaydedildi. Öte yandan , geçen sezon 'e 2 yıllığına kiraladığı 'i de takıma döndürmek istiyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için Alman ekibiyle görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.
    1. 14.7.2018
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