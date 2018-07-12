Rekor canavarı
Juve’ye giden Ronaldo, Real’de kırılmadık rekor ve alınmadık kupa bırakmadı. 33 yaşındaki yıldız dünyada zirveye çıktı.
-Real Madrid'de 16 kupa kazandı.
-Son 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo, ayrıca üçer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, ikişer La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.
-5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü elde etti.
-3'er kez UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü aldı, art arda 9 defa Yılın Takımı'nda yer aldı.
-Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk isim oldu.
-Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan (1) oyuncu.
FİNALLERİN ADAMI
ManU ile 2008'de, Real Madrid ile de 2014 ve 2017'de Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atan Ronaldo, 3 farklı final maçında da gol bulan ilk futbolcu oldu. Finallerde sırasıyla Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus ağlarını toplam 4 kez sarsan 33 yaşındaki süper yıldız, Avrupa arenasındaki kupa finallerinde en fazla gol atan 3. isim. Stefano ve Ferenc Puskas 7'şer golle zirvede.
HOŞGELDİN CRİSTİANO
Juventus'lu futbolcular, Ronaldo'nun gelmesini sevinçle karşıladı. Basın, Dybala'nın "Hoş geldin Cristiano" ve Khedira'nın "Bu harika bir gün" şeklindeki ifadelerini aktarırken, kulübün eski teknik direktörlerinden Capello'nun başkan Agnelli'yi tebrik ettiği ve "Buna inanamıyorum" dediğini dile getirildi.
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
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