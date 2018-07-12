Rekor canavarı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Rekor canavarı

    Rekor canavarı

    Juve’ye giden Ronaldo, Real’de kırılmadık rekor ve alınmadık kupa bırakmadı. 33 yaşındaki yıldız dünyada zirveye çıktı.

    'a transfer olan Ronaldo, Real Madrid'de kırdığı rekorlarla da tarihe geçti. İşte 33 yaşındaki süper yıldızı dünyanın en iyi futbolcuları arasına sokan inanılmaz başarıları:

    -'de 16 kupa kazandı.
    -Son 5 yılda 4 şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo, ayrıca üçer Kulüpler , , ikişer , ve İspanya zaferleri yaşadı.
    -5 kez şampiyonluğu ve ödülü elde etti.
    -3'er kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü aldı, art arda 9 defa Yılın Takımı'nda yer aldı.
    -'nde 100 gol barajını aşan ilk isim oldu.
    -'nde bir sezonda en çok gol atan (1) oyuncu.

    FİNALLERİN ADAMI
    ManU ile 2008'de, ile de 2014 ve 2017'de finallerinde gol atan Ronaldo, 3 farklı final maçında da gol bulan ilk futbolcu oldu. Finallerde sırasıyla Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus ağlarını toplam 4 kez sarsan 33 yaşındaki süper yıldız, Avrupa arenasındaki kupa finallerinde en fazla gol atan 3. isim. Stefano ve Ferenc Puskas 7'şer golle zirvede.

    HOŞGELDİN CRİSTİANO
    'lu futbolcular, Ronaldo'nun gelmesini sevinçle karşıladı. Basın, Dybala'nın "Hoş geldin Cristiano" ve Khedira'nın "Bu harika bir gün" şeklindeki ifadelerini aktarırken, kulübün eski teknik direktörlerinden Capello'nun başkan Agnelli'yi tebrik ettiği ve "Buna inanamıyorum" dediğini dile getirildi.
    1. 12.7.2018
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