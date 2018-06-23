Real Madrid'den kaleye takviye – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'den kaleye takviye

    Real Madrid'den kaleye takviye

    takımlarından , ekiplerinden ’nın kalecisi 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Lunin ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 1,91 metre boyundaki kalecinin bonservisi için , yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

    Profesyonel kalecilik kariyerine 2016 yılında Dnipro takımında başlayan Lunin, 2017 yılında ise 'ya transfer olmuştu. Genç kaleci, Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.

    1. 22.6.2018 23:36
    2. Güncelleme: 23.6.2018 02:14
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