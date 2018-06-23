Real Madrid'den kaleye takviye
La Liga takımlarından Real Madrid, Ukrayna ekiplerinden Zorya’nın kalecisi Andriy Lunin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Lunin ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 1,91 metre boyundaki kalecinin bonservisi için Real Madrid, yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeli ödedi.
Profesyonel kalecilik kariyerine 2016 yılında Dnipro takımında başlayan Lunin, 2017 yılında ise Zorya'ya transfer olmuştu. Genç kaleci, Ukrayna Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.
- 22.6.2018 23:36
- Güncelleme: 23.6.2018 02:14
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Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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