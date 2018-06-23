Real Madrid'den kaleye takviye

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Lunin ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 1,91 metre boyundaki kalecinin bonservisi için Real Madrid, yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Profesyonel kalecilik kariyerine 2016 yılında Dnipro takımında başlayan Lunin, 2017 yılında ise Zorya'ya transfer olmuştu. Genç kaleci, Ukrayna Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.