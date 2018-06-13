Real Madrid Julen Lopetegui'ye emanet
Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid'te Zinedine Zidane'den boşalan teknik direktörlük görevine İspanya Milli takımın Teknik Direktörü Julen Lopetegui getirildi. ?
Real Madrid'den yapılan açıklamada, "İspanyol teknik direktörle 3 yıllık anlaşma imzalandığı ve şuan İspanya Milli Takımı ile Rusya'da Dünya Kupası'nda yer alan Lopetegui'nin Dünya Kupası'nın ardından takımın başına geçeceği" ifade edildi.
- 12.6.2018 22:59
- Güncelleme: 13.6.2018 01:38
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Real Madrid Julen Lopetegui'ye emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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