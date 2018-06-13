Real Madrid Julen Lopetegui'ye emanet

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "İspanyol teknik direktörle 3 yıllık anlaşma imzalandığı ve şuan İspanya Milli Takımı ile Rusya'da Dünya Kupası'nda yer alan Lopetegui'nin Dünya Kupası'nın ardından takımın başına geçeceği" ifade edildi.