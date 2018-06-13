Real Madrid Julen Lopetegui'ye emanet – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Julen Lopetegui'ye emanet

    Real Madrid Julen Lopetegui'ye emanet

    Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan 'te 'den boşalan teknik direktörlük görevine Milli takımın Teknik Direktörü Julen Lopetegui getirildi.  ?

    'den yapılan açıklamada, "İspanyol 3 yıllık anlaşma imzalandığı ve şuan Milli Takımı ile 'da 'nda yer alan Lopetegui'nin Dünya Kupası'nın ardından takımın başına geçeceği" ifade edildi.

    1. 12.6.2018 22:59
    2. Güncelleme: 13.6.2018 01:38
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