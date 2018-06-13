Gareth Bale, Tottenham'a dönüyor
Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için transfer iddiaları sıcaklığını koruyor. Kendisiyle ilgilenen Bayern Münih'i, 'Premier Lig'de mücadele etmek istiyorum' diyerek reddeden 28 yaşındaki oyuncu; eski takımının yolunu tutabilir. İspanyol Don Balon'un haberine göre, Bale'yi Tottenham'a göndermek isteyen Madrid, Barcelona'nın da Galli'yi transfer etme isteğinin önünü kesmeyi istiyor.
ERİKSEN'İ İSTİYORLAR
2013 yılında 100 milyon euro bonservis bedeliyle eflatun-beyazlı ekibin yolunu tutan Galli yıldız, uzun süredir Barça'nın yakın markajında yer alıyordu. Bale'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Madrid ekibinin, Tottenham'dan karşılık olarak Danimarkalı yıldız Christian Eriksen'i isteyeceği bildirildi. Devleri peşinden sürükleyen Bale için Jose Mourinho'lu Manchester United'ın da nabız yokladığı biliniyor.
LOPE DÖNEMİ
Zidane'ın istifasının ardından Real Madrid'de göreve Julen Lopetegui getirildi. 3 yıllık sözleşme imzalanan ve İspanya Milli Takımı'nı da çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası'nın ardından takımın başına geçecek.
- 13.6.2018
-
Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
-
Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
-
Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Gareth Bale, Tottenham'a dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.