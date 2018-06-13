Gareth Bale, Tottenham'a dönüyor – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    , Tottenham'a dönüyor

    Gareth Bale, Tottenham'a dönüyor

    'in Gallerli oyuncusu için iddiaları sıcaklığını koruyor. Kendisiyle ilgilenen 'i, ''de mücadele etmek istiyorum' diyerek reddeden 28 yaşındaki oyuncu; eski takımının yolunu tutabilir. İspanyol Don Balon'un haberine göre, Bale'yi Tottenham'a göndermek isteyen Madrid, 'nın da Galli'yi transfer etme isteğinin önünü kesmeyi istiyor.

    ERİKSEN'İ İSTİYORLAR
    2013 yılında 100 milyon euro bonservis bedeliyle eflatun-beyazlı ekibin yolunu tutan Galli yıldız, uzun süredir Barça'nın yakın markajında yer alıyordu. Bale'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Madrid ekibinin, Tottenham'dan karşılık olarak Danimarkalı yıldız Christian Eriksen'i isteyeceği bildirildi. Devleri peşinden sürükleyen Bale için 'lu 'ın da nabız yokladığı biliniyor.

    LOPE DÖNEMİ
    Zidane'ın istifasının ardından Real Madrid'de göreve Julen Lopetegui getirildi. 3 yıllık sözleşme imzalanan ve İspanya 'nı da çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 'nın ardından takımın başına geçecek.

    1. 13.6.2018
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