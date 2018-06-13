Gareth Bale, Tottenham'a dönüyor

Real Madrid'in Gallerli oyuncusu Gareth Bale için transfer iddiaları sıcaklığını koruyor. Kendisiyle ilgilenen Bayern Münih'i, 'Premier Lig'de mücadele etmek istiyorum' diyerek reddeden 28 yaşındaki oyuncu; eski takımının yolunu tutabilir. İspanyol Don Balon'un haberine göre, Bale'yi Tottenham'a göndermek isteyen Madrid, Barcelona'nın da Galli'yi transfer etme isteğinin önünü kesmeyi istiyor.



ERİKSEN'İ İSTİYORLAR

2013 yılında 100 milyon euro bonservis bedeliyle eflatun-beyazlı ekibin yolunu tutan Galli yıldız, uzun süredir Barça'nın yakın markajında yer alıyordu. Bale'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Madrid ekibinin, Tottenham'dan karşılık olarak Danimarkalı yıldız Christian Eriksen'i isteyeceği bildirildi. Devleri peşinden sürükleyen Bale için Jose Mourinho'lu Manchester United'ın da nabız yokladığı biliniyor.



LOPE DÖNEMİ

Zidane'ın istifasının ardından Real Madrid'de göreve Julen Lopetegui getirildi. 3 yıllık sözleşme imzalanan ve İspanya Milli Takımı'nı da çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası'nın ardından takımın başına geçecek.