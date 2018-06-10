Real Madrid'den Neymar için rekor teklif! – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'den için rekor teklif!

    Real Madrid'den Neymar için rekor teklif!

    İspanyol devi , ’da mutsuz olduğu iddia edilen için düğmeye bastı. , Sambacı için tam 350 milyon euro’yu gözden çıkardı

    Geçtiğimiz sezon başında 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle 'dan 'ye olan , yine transferin gözdesi... 'da mutsuz olduğu iddia edilen Brezilyalı için uzun süredir temasta olan , rekor bir teklifle PSG'nin kapısını çaldı. 25 yaşındaki futbolcunun transferinde tüm şartları zorlayan İspanyol devinin tam 350 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Real Madrid, yaz transfer sezonu kapandıktan sonra Neymar'ın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro'ya düşecek olmasına rağmen bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

    SENELİK 45 MİLYON EURO
    PSG ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Neymar'ın da Real Madrid'e imza atmaya sıcak baktığı belirtilirken, İspanyol Record Gazetesi bu transferle ilgili önemli detaylar verdi. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlaması halinde Real Madrid'in Brezilyalı yıldız futbolcuya senelik 45 milyon euro ödeyeceği ifade edildi. Bu arada Real Madrid'in bu transferde Fransız temsilcisi PSG'ye takas olarak da bir oyuncu önereceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 30 resmi karşılaşmaya çıkan Neymar, bu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 da asist yaptı.

    CR7'NİN BEDELİ 200 MİLYON
    R.Madrid yollarını ayıracağı Ronaldo'nun bedelini belirledi. İspanyol devi, yıldız futbolcunun 1 milyar euro olan serbest kalma bedelini 200 milyon euro'ya indirdi. CR7, M.United, ve PSG ile temasta.

    1. 10.6.2018
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