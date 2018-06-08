Real Madrid, Brezilyalı iki yıldızın peşinde – Fotomaç – 08 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , Brezilyalı iki yıldızın peşinde

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a>, Brezilyalı iki yıldızın peşinde

    İspanyol ekibi , Brezilyalı Rodrygo ve Viniciuss için toplam 85 Milyon Euro'luk bir bütçe ile transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

    'da ezeli rakibi 'nın gerisinde ligi ikinci sırda tamamlayan ve teknik direktör Zinadine Zidane'ın istifası sonucu sarsılan , yeni olarak gösterilen Rodygo ve Vinicius'u kadrosuna katmak istiyor. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Madrid ekibi geleceğin yıldız futbolcusu olarak gösterilen 17 yaşındaki Brezilyalı yetenekler ve Vinicius Junior için 85 Milyon Euro'luk bir teklifinde bulundu.

    BAYERN VE BARCELONA DA DEVREDE
    Geçtiğimiz sezon Vinicius için kulübü Flamengo'ya 40 Milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Brezilyalı yeteneği etmek isteyen diğer kulüpler içerisinde ve da bulunmakta. İspanyol basınına göre 'in önceliği Vinicius olmakla birlikte akabinde Santoslu transferinide gerçekleşmesi bekleniyor. Real Madrid geçtiğimiz sezonlarda Benzema, Modric, Isco ve Kross gibi oyunculara 40 milyon Euro'dan fazla bedel ödemişti.

    NEYMAR BEKLEMEDE
    İspanyol gazetesi haberin devamında yaz transfer sezonunda Real Madrid'in en büyük transfer hedefi olan 'a sonrasında sözleşme imzalatabileceğini belirtti.

    1. 8.6.2018 12:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Brezilyalı iki yıldızın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN