Bir dönem bitiyor – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Bir dönem bitiyor

    Bir dönem bitiyor

    'de bir dönem sona eriyor...

    'de bir dönem sona eriyor... , 9 yıldır formasını giyen 'e veda ediyor. Hakkındaki vergi kaçırma iddialarının ardından 'dan ayrılmak istediği ileri sürülen yıldız futbolcunun Madrid ile ipleri kopardığı belirtildi. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Record'un dünkü haberinde CR7'nin 'dan ayrılacağı net bir dille ifade edilirken, yeni rotasıyla ilgili de bilgiler verildi.

    ŞİMDİ GÖZLER CR7'DE
    Portekizli yıldızın Real Madrid Başkanı 'le yaptığı görüşmeden ayrılık kararının çıktığını kaydeden gazete, Ronaldo'nun eski kulübü M.United ile arasında kararsız kaldığını da yazdı. Fransız ekibinin daha yüksek bir teklif yaptığı belirtilirken, Ronaldo'nun eski hocası Mourinho'nun çalıştırdığı ManU'ya yakın olduğu da kaydedildi. Bu arada haberde 33 yaşındaki futbolcunun, "Madrid'de olmaktan mutluluk duydum. Önümüzdeki günlerde konuşacağım" sözlerine de yer verdi. ŞİMDİ GÖZLER CR7'DE Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılacak olmasıyla İspanya Ligi'ndeki CR7-Messi rekabeti de sona erecek.

    1. 8.6.2018
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