Bomba iddia: Ronaldo Real Madrid'den ayrılıyor – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Bomba iddia: Ronaldo 'den ayrılıyor

    Bomba iddia: Ronaldo Real Madrid'den ayrılıyor

    'nun 'den ayrılmakta kararlı olduğu öne sürüldü.

    Portekiz basını 'nun 'den ayrılmakta kararlı olduğunu yazdı.

    Şampiyonlar Ligi finali sonrası yaptığı açıklamalarla İspanyol ekibinden ayrılacağına dair sinyaller veren Cristiano Ronaldo'nun kararının kesin olduğu öğrenildi.

    Maaşına zam isteyen yıldız futbolcu başkan Perez ile istediği noktada anlaşamayınca ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi.

    Portekiz'de yayın yapan Record gazetesi, ayrılık kararı veren Ronaldo'nun vazgeçmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

    33 yaşındaki oyuncunun ismi ve ile anılıyor.


    MANCHESTER UNİTED, RONALDO İÇİN DÜĞMEYE BASTI
    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta yönetim, Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için düğmeye bastı.

    Premier Lig'de sezonu ezeli rakibi Manchester City'nin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği Ronaldo da Manchester kentine geri dönmeye sıcak bakıyor.

    İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre, Manchester ekibinin büyük bir teklif ile Real Madrid'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun Pogba'nın gönderilmesinde bir sakınca olmadığını söylediği iddia edilirken, Manchester United'ın Ronaldo için Paul Pogba ile birlikte 132 milyon Euro'luk bir transfer teklifini Real Madrid'e sunması bekleniyor.

    Geçmiş dönemlerde Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Manchester United ile anılmış ancak transfere yönelik somut bir adım atılamamıştı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu Messi ve Neymar'dan daha düşük bir ücret karşılığında Real Madrid'de oynadığı için yeni sözleşme talebinde bulunmuş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.

    1. 7.6.2018 13:12
    2. Güncelleme: 7.6.2018 17:38
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