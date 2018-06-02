Real Madrid taraftarının gönlündeki isim Jürgen Klopp – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    taraftarının gönlündeki isim

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> taraftarının gönlündeki isim <a href="/index/jurgen-klopp?id=65bbfd51-88cc-45cf-8733-28cab3adc8eb" class="" rel="tag">Jürgen Klopp</a>

    'li taraftarların büyük bölümü katıldıkları ankette yeni teknik direktörün Jurgen Klopp olması yönünde oy kullandı.

    Fransız teknik adam 'ın görevi bırakmasının ardından yeni arayışlara giren LaLiga ekibi 'de, yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.

    İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'ın yaptığı, ''in yeni hocası kim olsun?' anketine yaklaşık 120 bin kişi katılım gösterdi. Yeni teknik direktör adayları arasında, Liverpool Teknik Direktörü , Tottenham ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mauricio Pochettino, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü ve 'de 22 yıl çalıştıktan sonra görevi bırakan yer aldı.
    Geçtiğimiz perşembe günü Şampiyonlar Ligi kupasını 3 sezon üst üste kazandıktan sonra görevi bırakan 'ın ardından göreve gelmesi istenen hoca adayı için yapılan ankette, yüzde 41, Pochettino yüzde 34, yüzde 15 ve ise yüzde 9 oy aldı. Yaklaşık 120 bin oyun hemen hemen yarısını alan Jürgen Klopp'un, kulübü Liverpool ile 2022 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Madrid ekibinin diğer bir hoca adayı olan Pochettino ise Tottenham ile yeni sözleşme imzaladı ve sözleşmesi 2023 yılında bitecek. Real Madrid'in olası bir teklifinde ise Tottenham'ın Arjantinli hocası için isteyeceği bonservis bedeli 45 milyon Sterlin olacağı söyleniyor.

    Real Madrid'de ismi geçen bir diğer isim ise Beşiktaş forması giyen ve şu anda Real Madrid alt yapısında görev alan İspanyol teknik adam Guti Hernandez. Guti, şu an Real Madrid U19 takımının başında görev almakta.

    1. 2.6.2018 10:25
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