Zidane depremi

2016'da geçtiği Real Madrid 'in başında 3. kez üst üste Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 1 kere İspanya Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan ZinedineFransız hoca, "Herkes için en doğru an buydu. Takım için her şey iyi giderken böyle bir karar almak garip durabilir ama bu takım kazanmaya devam etmeli. 3 yılın ardından bir değişim gerekiyordu.. Gelecek sezon burada olmayacağım" diye konuştu.