Zidane depremi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Zidane depremi

    Zidane depremi

    Dünya futbolu şokta... ile 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanan görevini bıraktığını açıkladı

    4 Ocak 2016'da geçtiği 'in başında 3. kez üst üste Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 1 kere İspanya Ligi, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Zinedine Zidane, istifa etti.

    Fransız hoca, "Herkes için en doğru an buydu. Takım için her şey iyi giderken böyle bir karar almak garip durabilir ama bu takım kazanmaya devam etmeli. 3 yılın ardından bir değişim gerekiyordu. Real Madrid'in daha fazlasını kazanmak için değişime ihtiyacı var. Gelecek sezon burada olmayacağım" diye konuştu.
    1. 1.6.2018
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