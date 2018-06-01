Zidane depremi
Dünya futbolu şokta... Real Madrid ile 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Zinedine Zidane görevini bıraktığını açıkladı
Fransız hoca, "Herkes için en doğru an buydu. Takım için her şey iyi giderken böyle bir karar almak garip durabilir ama bu takım kazanmaya devam etmeli. 3 yılın ardından bir değişim gerekiyordu. Real Madrid'in daha fazlasını kazanmak için değişime ihtiyacı var. Gelecek sezon burada olmayacağım" diye konuştu.
- 1.6.2018
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Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
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Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
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sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
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Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
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