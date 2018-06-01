Pochettino'dan Real Madrid açıklaması – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    Pochettino'dan açıklaması

    Pochettino'dan Real Madrid açıklaması

    Zidane'ın ayrılığı sonrası 'in teknik direktör adayları arasında ilk sırada gösterlen Tottenham teknik direktörü konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

    Real Madrid'de Zidane'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük için ilk aday olarak gösterilen Mauricio Pochettino İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

    İspanyol gazetesi El Confidencial'e konuşa Pochettino, söylentileri hakkında "Real Madrid sizi aradığında, onları dinlemek durumundasınız" ifadelerini kullandı.

    Tottenham ile geçtiğimiz hafta 5 yıllık sözleşmeye imza atan Arjantinli teknik adam, "Bu durum bana bağlı değil. Tottenham'la uzun süreli bir sözleşmeye henüz imza attım ve burada çok mutluyum" diye konuştu.

    Tottenham'da çalışmama ve beraber büyümemize izin verdikler için mutluyum diyen 42 yaşındaki çalıştırıcı "Şu an sadece gelecek sezonun planlamasına odaklanmak istiyorum ve kendimi tüm bu söylenenlerin dışında tutmak istiyorum. Çok fazla dedikodu var ve çok fazla şey söyleniyor. Ama Real Madrid'le ilgili yeni bir şey yok" açıklamasını yaptı.

    POCHETTINO: TADINI ÇIKARIYORUM

    Pochettino, Real Madrid'i çalıştırmasıyla ilgili İspanyol gazetesi AS'a ise şöyle konuştu: Anı yaşayan biriyim ve bundan daha önemli bir şey yok. Olup bitenlerin tadını çıkarıyorum.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler

    1. 1.6.2018 16:27
    2. Güncelleme: 1.6.2018 16:29
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