Pochettino'dan Real Madrid açıklaması

Real Madrid'de Zidane'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük için ilk aday olarak gösterilen Mauricio Pochettino İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

İspanyol gazetesi El Confidencial'e konuşa Pochettino, Real Madrid söylentileri hakkında "Real Madrid sizi aradığında, onları dinlemek durumundasınız" ifadelerini kullandı.

Tottenham ile geçtiğimiz hafta 5 yıllık sözleşmeye imza atan Arjantinli teknik adam, "Bu durum bana bağlı değil. Tottenham'la uzun süreli bir sözleşmeye henüz imza attım ve burada çok mutluyum" diye konuştu.

Tottenham'da çalışmama ve beraber büyümemize izin verdikler için mutluyum diyen 42 yaşındaki çalıştırıcı "Şu an sadece gelecek sezonun planlamasına odaklanmak istiyorum ve kendimi tüm bu söylenenlerin dışında tutmak istiyorum. Çok fazla dedikodu var ve çok fazla şey söyleniyor. Ama Real Madrid'le ilgili yeni bir şey yok" açıklamasını yaptı.

POCHETTINO: TADINI ÇIKARIYORUM

Pochettino, Real Madrid'i çalıştırmasıyla ilgili İspanyol gazetesi AS'a ise şöyle konuştu: Anı yaşayan biriyim ve bundan daha önemli bir şey yok. Olup bitenlerin tadını çıkarıyorum.



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