Real Madrid'in forma tanıtımında bir tek Cristiano Ronaldo yer almadı

Real Madrid'in 2018-19 sezonu formalarının tanıtım görseli eflatun beyazlı ekibin resmi twitter hesabından kısa süre önce takipçilerle paylaşılırken bir detay dikkatlerden kaçmadı: Real Madrid'in yeni forma tanıtım görselinde Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo yer almayan tek oyuncu oldu.

Hal böyle olunca, Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılacağı iddiaları kısa sürede sosyal medyada aldı başını yürüdü...

Futbol severler bir süre önce gelecek sezon Real Madrid'de olup olmayacağı konusunda net bir cevap veremeyeceğini söyleyen Ronaldo'nun takımdan kesin ayrılacağı yorumunda bulunurken bazı taraftarlar da Ronaldo'nun tanıtımda yer almamasına tepki gösterdi.







REKLAM FİLMİ DE YAYINLANDI

Yeni sezon formalarının tanıtım görselinin yanı sıra, formaları üreten firmanın yeni reklam filmi de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

Reklam filminde Ronaldo gibi önümüzdeki sezon konusunda net bir cevap veremeyen Gareth Bale rol alırken, Galli yıldızın yanı sıra filmde Marcelo, Karim Benzema, Toni Kroos ve Nacho Fernandez de boy gösterdi.







