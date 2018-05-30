Real Madrid'in forma tanıtımında bir tek Cristiano Ronaldo yer almadı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'in forma tanıtımında bir tek yer almadı

    Real Madrid'in forma tanıtımında bir tek Cristiano Ronaldo yer almadı

    'in yeni forma tanıtımında Portekizli dünya yıldızı yer almayan tek oyuncu oldu.

    'in 2018-19 sezonu formalarının tanıtım görseli eflatun beyazlı ekibin resmi twitter hesabından kısa süre önce takipçilerle paylaşılırken bir detay dikkatlerden kaçmadı: Real Madrid'in yeni forma tanıtım görselinde Portekizli dünya yıldızı yer almayan tek oyuncu oldu.

    Hal böyle olunca, Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılacağı iddiaları kısa sürede sosyal medyada aldı başını yürüdü...

    severler bir süre önce gelecek sezon Real Madrid'de olup olmayacağı konusunda net bir cevap veremeyeceğini söyleyen Ronaldo'nun takımdan kesin ayrılacağı yorumunda bulunurken bazı taraftarlar da Ronaldo'nun tanıtımda yer almamasına tepki gösterdi.



    REKLAM FİLMİ DE YAYINLANDI

    Yeni sezon formalarının tanıtım görselinin yanı sıra, formaları üreten firmanın yeni de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

    Reklam filminde Ronaldo gibi önümüzdeki sezon konusunda net bir cevap veremeyen rol alırken, Galli yıldızın yanı sıra filmde Marcelo, Karim Benzema, ve Nacho Fernandez de boy gösterdi.



    1. 29.5.2018 16:49
    2. Güncelleme: 30.5.2018 01:30
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