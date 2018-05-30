Real Madrid'in forma tanıtımında bir tek Cristiano Ronaldo yer almadı
Real Madrid'in yeni forma tanıtımında Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo yer almayan tek oyuncu oldu.
Real Madrid'in 2018-19 sezonu formalarının tanıtım görseli eflatun beyazlı ekibin resmi twitter hesabından kısa süre önce takipçilerle paylaşılırken bir detay dikkatlerden kaçmadı: Real Madrid'in yeni forma tanıtım görselinde Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo yer almayan tek oyuncu oldu.
Hal böyle olunca, Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılacağı iddiaları kısa sürede sosyal medyada aldı başını yürüdü...
Futbol severler bir süre önce gelecek sezon Real Madrid'de olup olmayacağı konusunda net bir cevap veremeyeceğini söyleyen Ronaldo'nun takımdan kesin ayrılacağı yorumunda bulunurken bazı taraftarlar da Ronaldo'nun tanıtımda yer almamasına tepki gösterdi.
REKLAM FİLMİ DE YAYINLANDI
Yeni sezon formalarının tanıtım görselinin yanı sıra, formaları üreten firmanın yeni reklam filmi de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
Reklam filminde Ronaldo gibi önümüzdeki sezon konusunda net bir cevap veremeyen Gareth Bale rol alırken, Galli yıldızın yanı sıra filmde Marcelo, Karim Benzema, Toni Kroos ve Nacho Fernandez de boy gösterdi.
- 29.5.2018 16:49
- Güncelleme: 30.5.2018 01:30
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Real Madrid'in forma tanıtımında bir tek Cristiano Ronaldo yer almadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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