Devlerin ‘Bale’ savaşı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Devlerin ‘Bale’ savaşı

    Devlerin ‘Bale’ savaşı
    karşısında kaydettiği 2 golle R. Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ni getiren Gareth Bale, iki devi birbirine düşürdü. Galli yıldız için, B. Münih ve M. United devreye girdi. Bale için 100 milyon euro bonservis talep edilecek.
    1. 29.5.2018
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