Real Madrid, Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan 37. hafta mücadelesinde Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti.
Real Madrid, bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'ndaki son maçında Celta Vigo'yu ağırladı.
Gareth Bale (2) ve Isco'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, ikinci yarıda Achraf Hakimi, Toni Kroos ve Sergi Gomez'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 6-0 yendi.
Real Madrid, bu galibiyetle puanını 75'e çıkarırken, Celta Vigo 46 puanda kaldı.
- 13.5.2018 01:32
- Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı
- Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak: "Florya'nın havasını bozmasınlar"
- Yunanistan Kupası AEK'yı 2-0 yenen PAOK'un oldu
- Fatih Terim: "Önsözünü onlar yazdı, son sözünü de onlar söylemeli"
- Tayfun Korkut, sezonu Bayern Münih galibiyetiyle kapattı
-
G.Saray’ı bırakma
Toplam 2
Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
-
Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
Yorum
ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
-
Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
Real Madrid, Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.