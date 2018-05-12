Real Madrid, Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    , 'yu 6-0 mağlup etti

    Real Madrid, Celta Vigo'yu 6-0 mağlup etti

    'nde () oynanan 37. hafta mücadelesinde , evinde 'yu 6-0 mağlup etti.

    , bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'ndaki son maçında 'yu ağırladı.

    (2) ve Isco'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, ikinci yarıda Achraf Hakimi, ve Sergi Gomez'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 6-0 yendi.

    Real Madrid, bu galibiyetle puanını 75'e çıkarırken, Celta Vigo 46 puanda kaldı.

    1. 13.5.2018 01:32
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