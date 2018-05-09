Neymar geri dönüyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Neymar geri dönüyor

    Neymar geri dönüyor

    Real Madrid'in temsilci aracılığıyla Neymar ile transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. (Fotomac.com.tr / Dış haberler)

    1. 9.5.2018 12:32
    2. Güncelleme: 9.5.2018 12:37
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