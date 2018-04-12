Real Madrid'de Ramos şoku!
Real Madrid'in dün gece Juventus'a kendi sahasında 3-1 yenilmesine rağmen tur atlamayı başardığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında yer alamayan Sergio Ramos, mücadeleyi tribünden seyretmesine rağmen en az 1 maç ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya...
Real Madrid'in dün gece Juventus'a kendi sahasında 3-1 yenildiği maçta kaptan Sergio Ramos, cezalı olduğu için forma giyememişti. Karşılaşmayı tribünden seyreden İspanyol futbolcu, mücadelede yer almamasına karşın yine men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; İki takım oyuncuları maçın ardından tünelde kavgaya tutuşurken Ramos da olaylara karışan isimler arasındaydı.
Cezalı olduğu için soyunma odasına giden tünele girmesi yasak olan Ramos'un bu olaydan ötürü yarı final ilk maçında yer alamayacağı öne sürüldü. UEFA'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu...
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:26
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
Real Madrid'de Ramos şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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