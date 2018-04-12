Real Madrid'de Ramos şoku! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'de Ramos şoku!

    Real Madrid'de Ramos şoku!

    'in dün gece 'a kendi sahasında 3-1 yenilmesine rağmen tur atlamayı başardığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında yer alamayan , mücadeleyi tribünden seyretmesine rağmen en az 1 maç ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya...

    'in dün gece 'a kendi sahasında 3-1 yenildiği maçta kaptan , cezalı olduğu için forma giyememişti. Karşılaşmayı tribünden seyreden İspanyol futbolcu, mücadelede yer almamasına karşın yine men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; İki takım oyuncuları maçın ardından tünelde kavgaya tutuşurken Ramos da olaylara karışan isimler arasındaydı.

    Cezalı olduğu için soyunma odasına giden tünele girmesi yasak olan Ramos'un bu olaydan ötürü yarı final ilk maçında yer alamayacağı öne sürüldü. 'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu...

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:26
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