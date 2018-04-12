Real Madrid'de Ramos şoku!

Real Madrid'in dün gece Juventus'a kendi sahasında 3-1 yenildiği maçta kaptan Sergio Ramos, cezalı olduğu için forma giyememişti. Karşılaşmayı tribünden seyreden İspanyol futbolcu, mücadelede yer almamasına karşın yine men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; İki takım oyuncuları maçın ardından tünelde kavgaya tutuşurken Ramos da olaylara karışan isimler arasındaydı.



Cezalı olduğu için soyunma odasına giden tünele girmesi yasak olan Ramos'un bu olaydan ötürü yarı final ilk maçında yer alamayacağı öne sürüldü. UEFA'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu...