Madrid derbisinde kazanan çıkmadı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

    Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

    İspanya 1. Futbol Ligi 'nın 31. haftasında evinde 'le 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid bu sonuçla eflatun beyazlılarla arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

    'nin () 31. haftasında , evinde ile 1-1 berabere kaldı.

    Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Atletico Madrid ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Real Madrid 53. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın 57. dakikadaki golüyle deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

    Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 68, Real Madrid de 64 yaptı.

    Real Madrid ile yenişemeyen Atletico Madrid'in ligin bitimine 7 hafta kala lider Barcelona ile arasındaki puan farkı ise 11'e çıktı.Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Atletico Madrid ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Real Madrid 53. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın 57. dakikadaki golüyle deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

    Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 68, Real Madrid de 64 yaptı.

    Real Madrid ile yenişemeyen Atletico Madrid'in ligin bitimine 7 hafta kala lider Barcelona ile arasındaki puan farkı ise 11'e çıktı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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