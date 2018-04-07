Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23 – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23

    Ronaldo'nun biyolojik yaşı 23

    Röveşata golüyle dünyayı sallayan Portekizli futbolcunun sırrı dur durak bilmeden çalışmasında yatıyor... 33’lük Ronaldo’nun fiziksel verileri ise 23 yaşı işaret ediyor

    Devler Ligi'nde 'in 'u 3-0 yendiği maçta 2 gol, 1 asistle oynayan şaşırtamaya devam ediyor. Portekizli yıldız bu karşılaşmada attığı röveşata golüyle dünya gündeminde 1 numaraya otururken bu başarısında kendisine çok iyi bakması yatıyor. Artık 33 yaşına gelen Ronaldo'nun fiziksel verileri incelendiğinde 23'lük delikanlıdan hiçbir farkı yok. CR7'nin vücudundaki yağ oranı yüzde 7. Ortalama bir futbolcuda bu oran yüzde 10 veya 11 oluyor. Portekizli futbolcunun kas kütlesi de meslektaşlarına göre yoğun. 'da bu oran yüzde 50'yi buluyor. Ortalama meslektaşlarında bu rakam yüzde 46. İşte Ronaldo'yu diğer futbolculara göre farklı kılan işine duyduğu müthiş saygısı ve durmaksızın çalışması.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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