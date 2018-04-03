Cristiano Ronaldo'nun dövme yaptırmama nedeni ortaya çıktı

Lionel Messi de son yıllarda yaptırdığı dövmelerle imajına yenilikler katarken Portekizli Ronaldo'nun dövmesinin olmamasıyla ilgili İngiltere basınında bazı iddialar yer aldı.

Mirror'un haberine göre; düzenli bir kan bağışçısı olan Ronaldo'nun, dövme yaptırması halinde bu özelliğini kaybedebileceği endişesiyle dövme yaptırmadığı belirtildi.

Düzenli olarak kan veriyor

2017'de iki kez kan verdiğini sosyal medya hesabından duyuran Ronaldo, eski takım arkadaşı Carlos Martin'in oğlu için düzenli olarak ilik veriyor.

Kan bağışı kampanyalarına verdiği destekle bilinen Ronaldo, "Martins'in oğlunun durumunun karışık olduğunu biliyorduk ve bütün takım ona yardımcı olmaya çalışıyor. Bir çok insan ilik vermenin zor bir şey olduğunu düşünüyor ama kan vermekten farklı değil" demişti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, daha önce yaptığı açıklamada, dövme yaptıranların sayısının artmasının ardından kan veren kişi sayısında azalma olduğunu duyurmuştu.

Bilindiği üzere dövme yaptıran kişi, enfeksiyon riski nedeniyle en az 12 ay boyunca kan veremiyor.