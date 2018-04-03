Cristiano Ronaldo'nun dövme yaptırmama nedeni ortaya çıktı
Cristiano Ronaldo'nun vücudunda hiçbir dövme bulunmamasının ardındaki gerçek ortaya çıktı.Futbol dünyasında dövmeleriyle öne çıkan Ibrahimovic, Nainggolan, Dani Alves gibi isimlerin aksine Cristiano Ronaldo’nun vücudunda dövme bulunmuyor.
Lionel Messi de son yıllarda yaptırdığı dövmelerle imajına yenilikler katarken Portekizli Ronaldo'nun dövmesinin olmamasıyla ilgili İngiltere basınında bazı iddialar yer aldı.
Mirror'un haberine göre; düzenli bir kan bağışçısı olan Ronaldo'nun, dövme yaptırması halinde bu özelliğini kaybedebileceği endişesiyle dövme yaptırmadığı belirtildi.
Düzenli olarak kan veriyor
2017'de iki kez kan verdiğini sosyal medya hesabından duyuran Ronaldo, eski takım arkadaşı Carlos Martin'in oğlu için düzenli olarak ilik veriyor.
Kan bağışı kampanyalarına verdiği destekle bilinen Ronaldo, "Martins'in oğlunun durumunun karışık olduğunu biliyorduk ve bütün takım ona yardımcı olmaya çalışıyor. Bir çok insan ilik vermenin zor bir şey olduğunu düşünüyor ama kan vermekten farklı değil" demişti.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, daha önce yaptığı açıklamada, dövme yaptıranların sayısının artmasının ardından kan veren kişi sayısında azalma olduğunu duyurmuştu.
Bilindiği üzere dövme yaptıran kişi, enfeksiyon riski nedeniyle en az 12 ay boyunca kan veremiyor.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:21
-
UEFA'dan G.Saray paylaşımı
Toplam 1
Yorum
gs taraftarı anlayamazsınız =)))
-
Matador'dan müthiş dönüş
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Ne dönüşü ? geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalıştı, bizdeki orta saha arkasında olsa - en az- 25 golü var, seneye mutlaka kalmalı
-
"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
Cristiano Ronaldo'nun dövme yaptırmama nedeni ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.