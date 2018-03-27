İsco'nun sevgilisine şok tehdit! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'nun sevgilisine şok tehdit!

    İsco'nun sevgilisine şok tehdit!

    'in yıldızı , bu aralar kafasını sevgilisine gelen ölüm tehdidine takmış durumda. İspanyol oyuncunun sevgilisi Sara Salamo kendisini tehdit eden kişiyi twitter hesabından ifşa etti.

    Mankenlik ve oyunculuk yapan Salamo, kendisine "Günlerin sayılı" şeklinde bir mesaj gönderen kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Twitter'da şahsı ifşa eden Salamo'ya polis departmanının resmi Twitter hesabından cevap geldi.

    26 yaşındaki oyuncuyu tehdit eden şahsın paylaşımını bir süre sonra sildiği görülürken İspanyol basınında çıkan haberlerde ise bu tehditin sebebinin, Isco'nun son dönemde yaşadığı performans düşüklüğü olarak gösterildi. 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 6 gol ve 7 asisti bulunurken Madrid taraftarının yıldız oyuncuya tepkisi sürüyor.




    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
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