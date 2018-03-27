İsco'nun sevgilisine şok tehdit!
Real Madrid'in İspanyol yıldızı İsco, bu aralar kafasını sevgilisine gelen ölüm tehdidine takmış durumda. İspanyol oyuncunun sevgilisi Sara Salamo kendisini tehdit eden kişiyi twitter hesabından ifşa etti.
26 yaşındaki İspanyol oyuncuyu tehdit eden şahsın paylaşımını bir süre sonra sildiği görülürken İspanyol basınında çıkan haberlerde ise bu tehditin sebebinin, Isco'nun son dönemde yaşadığı performans düşüklüğü olarak gösterildi. 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 6 gol ve 7 asisti bulunurken Madrid taraftarının yıldız oyuncuya tepkisi sürüyor.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 4
Yorum
abc metin oktayin eli kalbindeki armada olsaydi daha güzel dururdu
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İşte Kocaman'ın son 8 taktiği!
Toplam 4
Yorum
HİKAYE bir puan kaybı bile yaşamak istemiyorsun ya hani işte o puan kaybının ilkini kayseride yaşıycaksın sayın aykut daha sivas maçında var
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 4
Yorum
abc bunu yapmak baskanin aklina bile gelmedi.ama teknik drektör yapiyo.helal olsun
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