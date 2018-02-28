Real Madrid'e son dakika şoku
Real Madrid, La Liga'da Espanyol deplasmanında 90+3. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'a 1-0 yenilerek son 11 sezonda Katalan takımı karşısında ilk mağlubiyetini aldı.
Katalonya takımlarından Espanyol, RCDE Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk etti. Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kadroda yer almadığı maçın ilk yarısı golsüz bitti.
Espanyol karşısında istediği oyunu ortaya koyamayan Real Madrid, ikinci yarıda da gol bulamadı. Maçın son dakikası olan 90+3'te Espanyol, Gerard Moreno'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.
Ligde üçüncü sırada yer alan Real Madrid bu skorla 51 puanda kalırken, lider Barcelona ile arasında 14, ikinci sıradaki Atletico Madrid ile 7 puan farkını azaltma şansını da kaçırdı.
Son 11 sezonda ilk kez Real Madrid'i mağlup eden Espanyol ise puanını 31'e çıkardı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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