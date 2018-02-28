Real Madrid'e son dakika şoku – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'e son dakika şoku

    Real Madrid'e son dakika şoku

    , 'da Espanyol deplasmanında 90+3. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 26. haftasında , deplasmanda Espanyol'a 1-0 yenilerek son 11 sezonda Katalan takımı karşısında ilk mağlubiyetini aldı.

    Katalonya takımlarından Espanyol, RCDE Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk etti. Yıldız oyuncu 'nun kadroda yer almadığı maçın ilk yarısı golsüz bitti.

    Espanyol karşısında istediği oyunu ortaya koyamayan Real Madrid, ikinci yarıda da gol bulamadı. Maçın son dakikası olan 90+3'te Espanyol, Gerard Moreno'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

    Ligde üçüncü sırada yer alan Real Madrid bu skorla 51 puanda kalırken, lider Barcelona ile arasında 14, ikinci sıradaki Atletico Madrid ile 7 puan farkını azaltma şansını da kaçırdı.

    Son 11 sezonda ilk kez Real Madrid'i mağlup eden Espanyol ise puanını 31'e çıkardı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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