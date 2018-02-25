Real Madrid evinde farklı kazandı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    evinde farklı kazandı

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> evinde farklı kazandı

    'da oynanan 25. hafta maçında , sahasında Deportivo Alaves'i 4-0 yendi

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nde () oynanan maçta , sahasında Deportivo Alaves'i 4-0 mağlup etti.

    Ligin 25. haftasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Deportivo Alaves'i ağırlayan Madrid temsilcisi, 44 ve 61. dakikalarda , 46. dakikada , 89. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı gollerle galibiyete uzandı.

    Portekizli yıldız Ronaldo, 285 kez forma giydiği 'da 300 gole ulaştı.

    Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan puanını 51'e çıkarırken, Deportivo Alaves 28 puanda kaldı.

    Günün diğer maçında Celta Vigo, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Eibar'ı Iago Aspas ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yendi.

    İkinci yarının başında Pione Sisto'nun yerine oyuna giren milli futbolcu Emre Mor, ilk golün pasını verdi.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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