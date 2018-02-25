Real Madrid evinde farklı kazandı
La Liga'da oynanan 25. hafta maçında Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i 4-0 yendi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i 4-0 mağlup etti.
Ligin 25. haftasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Deportivo Alaves'i ağırlayan Madrid temsilcisi, 44 ve 61. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 46. dakikada Gareth Bale, 89. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı gollerle galibiyete uzandı.
Portekizli yıldız Ronaldo, 285 kez forma giydiği La Liga'da 300 gole ulaştı.
Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Real Madrid puanını 51'e çıkarırken, Deportivo Alaves 28 puanda kaldı.
Günün diğer maçında Celta Vigo, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Eibar'ı Iago Aspas ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yendi.
İkinci yarının başında Pione Sisto'nun yerine oyuna giren milli futbolcu Emre Mor, ilk golün pasını verdi.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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