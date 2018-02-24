Real Madrid evinde farklı kazandı
La Liga'da oynanan 25. hafta maçında Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i 4-0 yendi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i 4-0 mağlup etti.
Ligin 25. haftasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Deportivo Alaves'i ağırlayan Madrid temsilcisi, 44 ve 61. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 46. dakikada Gareth Bale, 89. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı gollerle galibiyete uzandı.
Portekizli yıldız Ronaldo, 285 kez forma giydiği La Liga'da 300 gole ulaştı.
Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Real Madrid puanını 51'e çıkarırken, Deportivo Alaves 28 puanda kaldı.
Günün diğer maçında Celta Vigo, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Eibar'ı Iago Aspas ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yendi.
İkinci yarının başında Pione Sisto'nun yerine oyuna giren milli futbolcu Emre Mor, ilk golün pasını verdi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:16
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
Kartalim Bize dusman gerekmez ,icimizdekiler bize yeter.
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ bu beşiktaş aha yazıyorum buraya bu fenerin içinden geçer ! bakın görün sonra açıklamaları aykutun mütevaziliğini volkanın efendiliğini...
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Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaş bu nasıl bir duruştur ? aykuta bak sen her derbi öncesinde 3-5 gün önceden başlıyor algıya hakem aşağı hakem yukarı utanmalarıda yok
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