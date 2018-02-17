Real'de Neymar şoku!

Real Madrid ile oynanan ve 3-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile biten Şampiyonlar Ligi maçı sonrası PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, Neymar hakkında Real Madrid'e transfer olacak söylemlerine son noktayı koydu. PSG başkanı yaptığı açıklamada; "Bizim için önemli olan biz kimleri istiyoruz. 2010'dan beri hiçbir yıldız oyuncumuzu sattık mı? Bunun nedeni PSG'nin oyuncularının diğer kulüpler tarafından alınmasına izin verilmemesi. Barcelona bu hiakyenin ana kahramanı. Thiago Silva, Marquinho, Veratti ve son olarak Di Maria'yı almak için her şeyi denediler. Başarısız oldular. PSG'de satılık kelimesi yoktur. Bu takımın kilit oyuncularını satmayacağız." dedi.

Nasser El-Khelaifi, Neymar'ı satmanın Şampiyonlar Ligi rüyasından vazgeçmek olduğunu da sözlerine ekledi.