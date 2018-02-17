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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Real'de şoku!

    Real'de Neymar şoku!

    Spor dünyasında uzun süredir konuşulan iddiaya başkanı son noktayı koydu.

    ile oynanan ve 3-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile biten Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Başkanı Nasser El-Khelaifi, hakkında Real Madrid'e transfer olacak söylemlerine son noktayı koydu. PSG başkanı yaptığı açıklamada; "Bizim için önemli olan biz kimleri istiyoruz. 2010'dan beri hiçbir yıldız oyuncumuzu sattık mı? Bunun nedeni PSG'nin oyuncularının diğer kulüpler tarafından alınmasına izin verilmemesi. bu hiakyenin ana kahramanı. , Marquinho, Veratti ve son olarak 'yı almak için her şeyi denediler. Başarısız oldular. PSG'de satılık kelimesi yoktur. Bu takımın kilit oyuncularını satmayacağız." dedi.

    Nasser El-Khelaifi, Neymar'ı satmanın Şampiyonlar Ligi rüyasından vazgeçmek olduğunu da sözlerine ekledi.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:03
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