Real'de Neymar şoku!
Spor dünyasında uzun süredir konuşulan iddiaya PSG başkanı son noktayı koydu.
Real Madrid ile oynanan ve 3-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile biten Şampiyonlar Ligi maçı sonrası PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, Neymar hakkında Real Madrid'e transfer olacak söylemlerine son noktayı koydu. PSG başkanı yaptığı açıklamada; "Bizim için önemli olan biz kimleri istiyoruz. 2010'dan beri hiçbir yıldız oyuncumuzu sattık mı? Bunun nedeni PSG'nin oyuncularının diğer kulüpler tarafından alınmasına izin verilmemesi. Barcelona bu hiakyenin ana kahramanı. Thiago Silva, Marquinho, Veratti ve son olarak Di Maria'yı almak için her şeyi denediler. Başarısız oldular. PSG'de satılık kelimesi yoktur. Bu takımın kilit oyuncularını satmayacağız." dedi.
Nasser El-Khelaifi, Neymar'ı satmanın Şampiyonlar Ligi rüyasından vazgeçmek olduğunu da sözlerine ekledi.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:03
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Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktı
Toplam 6
Yorum
ee tff başkanı ve mhk başkanı futbolun başından gitmedikçe dalga dümen devam eder
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
Karakartal Kıskançlığınızdan,kuduruyorsunuz.İnsanın içinde hasedlik ve art niyet varsa o insana laf anlatamazsınız. Kulaklar sağır,gözler kör olur.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 48
Yorum
sam Demekki bu yuzden Aykut 76 puanla sampiyonuz diyor buyuk yerden garanti verilmis artik MHK istifa demiyor masa altindaistedigini almislar
Real'de Neymar şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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