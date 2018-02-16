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    16 Şubat 2018, Cuma
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    CR7 rekora doymuyor

    CR7 rekora doymuyor
    Şampiyonlar Ligi'nde 'in 'yi 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Ronaldo, rekora doymuyor. Portekizli, bir takımla Devler Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu. Ronaldo ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar oynayan 118 takımı da geride bıraktı. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde ise toplamda 116 golle Messi ile arasındaki farkı 20'ye çıkardı.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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