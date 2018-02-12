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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    '', 'e yakışan bir futbolcu''

    ''Neymar, Real Madrid'e yakışan bir futbolcu''

    ekibi 'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo, Saint-Germain'in () yıldız oyuncusu 'ın bir gün eflatun-beyazlılarda forma giyeceğine inandığını söyledi.

    basınına açıklamada bulunan Marcelo, 'in, vatandaşı ile ilgilendiğine dair iddialara ilişkin, "Bence harika oyuncular bir gün mutlaka Real Madrid forması giymeli. Neymar, kesinlikle Real Madrid'e yakışan bir futbolcu. Madrid'e gelirse harika olur. Neymar'ın bir gün Real Madrid'de oynayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ekibi ile karşılaşacakları eşleşmeyi de değerlendiren Marcelo, "PSG ile yapacağımız maç, bizim için final niteliğinde. Herkes bu maçı bekliyor. Harika bir takım ve organizasyona sahip PSG ile kazandığı kupalar ve tarihiyle futbol dünyasına damga vuran Real Madrid'in karşılaşacağı müthiş bir mücadele olacak. Herkesin bu karşılaşmayı izlemek isteyeceğine eminim." yorumunu yaptı.

    Real Madrid'in Portekizli yıldızı 'nun takımda mutsuz olduğuna inanmadığını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Halinden memnun olmasa burada olmazdı. Takıma yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çok olgun ve güçlü bir kişilik. Herkes onun yeteneğini ve bugüne kadar Real Madrid için neler başardığını biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:49
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