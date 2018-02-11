Real Madrid farklı kazandı
La Liga'da Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı 5 golle geçti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 5-2 yendi.
Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında Lucas Vazquez'le 1-0 öne geçti.
Madrid ekibi, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 27. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarırken, 34. dakikada Toni Kroos skoru 3-0'a taşıdı. Cristiano Ronaldo, 37. dakikada bir kez daha fileleri havalandırırken, Real Madrid ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Real Sociedad, 74. dakikada Jon Bautista'yla farkı 3'e indirdi: 4-1. Real Madrid'in bu gole cevabı 80. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Mücadelenin 83. dakikasında Real Sociedad, Asier Illarramendi'yle bir gol daha bulurken, Real Madrid sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Real Madrid, bu sonuçla puanını 42'ye çıkarırken, Real Sociedad 26 puanda kaldı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:27
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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