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    11 Şubat 2018, Pazar
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    farklı kazandı

    Real Madrid farklı kazandı

    La Liga'da , evinde 'ı 5 golle geçti

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında , sahasında 'ı 5-2 yendi.

    Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında Lucas Vazquez'le 1-0 öne geçti.

    Madrid ekibi, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 27. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarırken, 34. dakikada Toni Kroos skoru 3-0'a taşıdı. Cristiano Ronaldo, 37. dakikada bir kez daha fileleri havalandırırken, Real Madrid ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

    Real Sociedad, 74. dakikada Jon Bautista'yla farkı 3'e indirdi: 4-1. Real Madrid'in bu gole cevabı 80. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

    Mücadelenin 83. dakikasında Real Sociedad, Asier Illarramendi'yle bir gol daha bulurken, Real Madrid sahadan 5-2 galip ayrıldı.

    Real Madrid, bu sonuçla puanını 42'ye çıkarırken, Real Sociedad 26 puanda kaldı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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