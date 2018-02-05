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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan kameramana tepki

    <a href="/index/ronaldo?id=f8cab111-8a8e-4fc8-94bc-685652835b75" class="" rel="tag">Ronaldo</a>'dan kameramana tepki

    Zidane'ın Levante maçında kenara aldığı Cristiano Ronaldo hıncını kemeramandan aldı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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