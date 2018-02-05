Ronaldo'dan kameramana tepki
Zidane'ın Levante maçında kenara aldığı Cristiano Ronaldo hıncını kemeramandan aldı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:32
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Cüneyt Çakır, Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak
Toplam 1
Yorum
emre ay ordan hiç gelme emi
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 1
Yorum
sercan korkmaz Fernando Reges'i arıyoruz.Satılan futbolcuyu niye arayalım.Bize pepe gibi kaliteli bir defans, Mario Gomez gibi bir forvet lazım.
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Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 16
Yorum
Eaglewatch81 Fener kontraatak oynayan takım biz set hücumu yapıyoruz bize gelince balonu patladı lensin
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