Real Madrid deplasmanda kazandı
Kötü bir sezon geçiren Real Madrid, ikisini penaltından bulduğu gollerle Valencia'yı deplasmanda 4-1 yendi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 4-1 yendi.
Kötü bir sezon geçiren Real Madrid, Mestalla Stadı'nda oynanan maçın 16 ve 38. dakikalarında Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip, 58. dakikada Santi Mina'nın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. Başkent temsilcisi, 84. dakikada Marcelo ve 89. dakikada Toni Kross'un golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Deplasmanda 4 maç sonra galip gelen Real Madrid puanını 38'e yükseltirken, Valencia 40 puanda kaldı.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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