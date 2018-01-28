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    28 Ocak 2018, Pazar
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    deplasmanda kazandı

    Real Madrid deplasmanda kazandı

    Kötü bir sezon geçiren , ikisini penaltından bulduğu gollerle 'yı deplasmanda 4-1 yendi

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 21. haftasında , deplasmanda 'yı 4-1 yendi.

    Kötü bir sezon geçiren Real Madrid, Mestalla Stadı'nda oynanan maçın 16 ve 38. dakikalarında Portekizli yıldızı 'nun penaltı golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    Ev sahibi ekip, 58. dakikada Santi Mina'nın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. Başkent temsilcisi, 84. dakikada Marcelo ve 89. dakikada Toni Kross'un golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

    Deplasmanda 4 maç sonra galip gelen Real Madrid puanını 38'e yükseltirken, Valencia 40 puanda kaldı.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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