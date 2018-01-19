CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    tek golle kazandı

    Real Madrid tek golle kazandı

    , ilk maçında deplasmanda Leganes'i 1-0 yendi.

    Leganes, Butarque Stadı'nda 'i konuk etti. Her iki takımın da etkili olamadığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık skorla girildi.

    Real Madrid, 89. dakikada Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

    Karşılaşmanın rövanşı 24 Ocak'ta oynanacak.

    çeyrek finalinde dün oynanan ilk maçlarda Espanyol sahasında 'yı 1-0, Sevilla deplasmanda 'i 2-1, da sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etmişti.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real Madrid tek golle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN